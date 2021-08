Intrigo Real Madrid-PSG-Juventus: sul piatto Mbappe e Cristiano Ronaldo

Il Real Madrid avrebbe offerto al PSG 160 milioni per Mbappe, ma i francesi non sembrano volerlo cedere. Ronaldo e la Juventus aspettano.

Ieri sera dalla Spagna è arrivata una notizia bomba: il Real Madrid avrebbe offerto ben 160 milioni di euro per Kylian Mbappe. L'attaccante francese è da sempre l'obiettivo numero uno dei Blancos, ancora alla ricerca di un degno erede di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus nell'estate del 2018. I Galacticos starebbero preparando il botto di fine estate, portare Mbappe a Madrid. Il contratto dell'attaccante classe 1998 è in scadenza a giugno 2022 e 160 milioni non sono pochi, soprattutto in un periodo di crisi economica come questo. Il PSG sembra però non cedere, deciso a non vendere la propria stella (una delle tante) per meno di 180 milioni.