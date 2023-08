Kaio Jorge torna con una tripletta: “Sono juventino e voglio restare qui”

Il brasiliano è tornato in campo ieri sera dopo mesi di infortunio ed ha subito mostrato tutte le sue qualità

La Juventus è scesa in campo ieri nella classica partita in famiglia che precede l'inizio della stagione: i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri si sono imposti per 8-0 sulla Juventus Next Gen, giocando una grande partita, che ha dato modo a tutti di scendere in campo. La nota maggiormente positiva della serata di ieri è sicuramente il ritorno in campo, con gol, di Kaio Jorge.

Il brasiliano, infortunato per più di un anno, ha finito il suo calvario ed ora è pronto a tornare in forma per mostrare il suo valore. Ieri sera il numero 21 è stato autore di una tripletta di pregevole fattura, che ha fatto vedere a tutti quali sono le sue qualità. Per lui ora ci sarà tempo per tornare in forma, e probabilmente verrà aggregato alla Next Gen, e lo stesso brasiliano pare avere le idee chiare sul suo futuro.

"Il periodo da infortunato è stato molto difficile, l'ho superato bene e il ginocchio è a posto. Aspetto di prendere il ritmo e di continuare a fare. Le emozioni vissute? L'aspettavo da quando sono arrivato qui, fare gol a casa con tutti questi tifosi, è stato bellissimo. Mi vedo qua dopo questa partita, può aiutare molto. Lascio tutto nelle mani di Dio e in quelle dei dirigenti. Next Gen? Vediamo cosa decidono, ma sto bene. Dove mi mettono a giocare io vado".

"Non giocavo da tanto tempo, sono molto felice di aver avuto questa opportunità. Non mi aspettavo di giocare così tanto già nella partita di oggi, ma mi sento bene. Ringrazio i fisioterapisti, il mio in particolare che è stato bravissimo e mi ha aiutato a recuperare. Da ora in poi posso aiutare molto, sono molto contento. Quella di oggi per me era un'opportunità buona, volevo giocare un po' di più e ho fatto bene. Voglio rimanere qua, sono juventino e voglio giocare con questa maglia".