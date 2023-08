Kaio Jorge recuperato al 100%: riparte dalla Next Gen

Il giocatore brasiliano ha terminato il suo iter riabilitativo ed ora è atteso con la Next Gen per iniziare a ritrovare confidenza con il campo

Arrivano buone notizie in casa Juventus sul fronte degli infortunati: il brasiliano KaioJorge infatti ha recuperato la sua condizione al 100%, ed a più di un anno dall'infortunio, può tornare a calciare con intensità sui campi da calcio. Il brasiliano, arrivato a Torino con le speranze di diventare un grande giocatore, ha dovuto far subito i conti con un brutto infortunio, che lo ha limitato per più di un anno. Molto lungo è stato infatti il suo iter riabilitativo, che finalmente è giunto alla fine.