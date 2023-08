Kaio Jorge e Soulè: la Juventus tratta con il Frosinone

I due calciatori sono finiti nel mirino della squadra ciociara che vorrebbe portarli a vestire la sua maglia

La Juventus sta continuando la sua preparazione alla Continassa, con la squadra che questa sera partirà alla volta di Cesena per l'amichevole in programma domani sera contro l'Atalanta. Un ultimo test prima dell'esordio in Serie A; in programma il 20 agosto contro l'Udinese ad Udine, con Massimiliano Allegri che continuerà ad avere indicazioni sulla condizione generale della sua squadra, in vista dell'inizio del campionato.

Come la squadra sul campo, Cristiano Giuntoli continua il suo lavoro sul mercato; ed in questi giorni sta cerando di chiudere per piazzare quei giocatori che avrebbero poco spazio il prossimo anno, complice la mancanza di coppe europee. In questo senso un asse bollente è quello che lega Torino e Frosinone, con due giocatori in ballo tra le due squadre.

La formazione ciociara ha infatti manifestato grande interesse per due talenti binaconeri: Matias Soulè e KaioJorge. Allo stadio per la partita tra Juventus e Juventus Next Gen era presente anche il direttore sportivo dei gialloblu Angelozzi, che ha osservato con i suoi occhi i due giocatori. Il dirigente ha osservato i due giocatori, e nei prossimi giorni potrebbero partire le trattative per portarli in Ciociaria. La Juventus ha aperto alla cessione, anche per consentire ai due giocatori di giocare più tempo e con continuità, sempre mantenendo il controllo del loro cartellino.