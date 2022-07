Kahn e Salihamidzic su De Ligt: “Qualità dentro e fuori dal campo”

Questo è stato il giorno dell'ufficialità del passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. La Juventus incasserà 67 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, più bonus per un importo non superiore ai 10 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi, per una cifra complessiva di massimo 77 milioni di euro. Il difensore olandese ha lasciato Torino dopo tre anni, in cui ha fatto registrare numeri importanti e ha avuto modo di vincere diversi trofei. Con questa iniezione di denaro nelle casse, il club bianconero oggi poi ha portato a compimento l'assalto a Bremer, convincendo il Torino e battendo la concorrenza dell'Inter, che per molto tempo era stata in pole per il giocatore, senza però riuscire a chiudere l'affare.