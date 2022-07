Impallomeni: “Dybala e De Ligt? La Juve non perde molto”

Il giornalista ed ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi caldi della giornata.

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi caldi della giornata. Il giornalista ed ex giocatore ha commentato il momento dell'Inter, che ha perso oltre a Dybala anche Bremer, per cui la Juveha fatto un rilancio decisivo: "Pensavo che lui e Dybala fossero già prenotati dall'Inter. Dybala è andato alla Roma perché poi ha scelto di non aspettare. Marotta ha fatto di tutto per rinforzare l'Inter, ma siamo di fronte a una presidenza che è clamorosamente sotto attacco dei tifosi. Con Bremer e Dybala avrebbe dominato il mercato, così è un altro paio di maniche. Ci sono poi notizie non confortanti dalla Cina. L'Inter resta la favorita ma adesso ci sono molte variabili. Marotta sta cercando di fare miracoli, non credo sia protagonista di questo momento".

Il club bianconero in questa sessione di mercato ha perso Dybala eDe Ligt. Questo il commento: "Non perdi molto. Che cosa hai perso? La Juve ha vinto? Ora si riparte. Il problema dietro è atavico, con Chiellini che è andato via. Bisognava pensarci prima. Ha fatto bene a vendere De Ligt al Bayern, che non fa mai questi maxi-acquisti. Dybala era un possibile acquisto prima di Lukaku, poi Marotta ha detto che era un'opportunità. La verità che se Bremer va alla Juve e Dybala alla Roma sono due sconfitte per l'Inter".

A Torino, sponda granata, i nervi sono piuttosto tesi e sembra che il tecnico Ivan Juric sia insoddisfatto del mercato fatto finora. Impallomeni ha inquadrato così la situazione del Toro: "Sono andati via giocatori importanti e non sono stati sostituiti. Non sarà semplice e i tifosi hanno ragione ad essere preoccupati. Vedremo come finirà, c'è ancora un mese e mezzo di mercato ma iniziare il 13 agosto con qualche vuoto potrebbe fare la differenza".