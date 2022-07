Maddaloni: “La Juventus lotterà per vincere il campionato, su Arthur…”

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della Primavera della Juventus, ha analizzato la rosa della Vecchia Signora.

redazionejuvenews

Massimiliano Maddaloni, ex allenatore della JuventusPrimavera, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole sul calciomercato: "Pogba e Di Maria? Sono due giocatori importanti. In questo momento, per come è stato strutturato il mercato della Juve negli ultimi anni all’insegna del rinnovamento e ringiovanimento della rosa e sostituire qualche “vecchio storico”, danno quell’esperienza e quella capacità di integrarsi in una rosa che piano piano sta venendo fuori. La squadra si sta amalgamando tra giocatori esperti come loro e giovani come Vlahovic e altri che sono già importanti per il futuro della Juve".

Sul centrocampo: "Servirebbe un jolly in grado di giocare nei tre ruoli e fare da alternativa. Visti tutti impegni che ha alla Juve, un giocatore in più in quel reparto può servire. Da quello che ho capito Allegri conta sul recupero di Arthur. Poi c’è già Locatelli e Zakaria, dopo i problemi fisici dello scorso anno, credo possa diventare un giocatore importante. Pogba può giocare sia basso che interno. Fagioli, Miretti e Rovella sono giocatori che Allegri sta monitorando e ancora non si è capito il loro futuro. Secondo me sono tre giovani che in assoluto possono stare benissimo in un pacchetto di 6-7 giocatori che completano il reparto. Hanno qualità e le grandi società come la Juventus dovrebbero dare fiducia a questi giovani italiani che possono stare benissimo in questo tipo di contesto".

Sul prossimo campionato: "Io credo che la Juve lotterà per vincere il campionato. Se dovessi fare una graduatoria in questo momento direi che l’Inter è un gradino sopra a tutti. Il Milan è vero che è campione d’Italia, ma rispetto all’anno scorso qualcosa concederà. Ha avuto un filone sicuramente vincente anche grazie al fatto che le altre concorrenti hanno buttato via da sole le loro occasioni. Mi aspetto un campionato ancora più equilibrato in cui anche la Juventus potrà dire la sua".