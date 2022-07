Calciomercato Juventus / Caos Zaniolo e De Ligt, Di Marzio: “Svolta vicina”

In prima fila, come sempre, ci sono Nicolò Zaniolo in entrata e Matthijs de Ligt in uscita, ma anche le ricerca di un nuovo difensore (o forse anche due) per completare il pacchetto dei centrali a disposizione di Max Allegi . Ma andiamo con ordine e partiamo con il caso Zaniolo .

Dopo le tante notizie circolate negli scorsi giorni, adesso la trattativa con la Roma pare essersi raffreddata. Non arenata, ma l'affare ora sembra essere in stand-by. La Juventus ha già convinto Zaniolo, con il quale ci sarebbe già un accordo di massima per il trasferimento a Torino. Ma la Roma non cede di un passo. Tanto che, secondo il Corriere dello Sport, gli scenari sarebbero cambiati rispetto a qualche giorno fa: adesso Zaniolo sarebbe felice anche in caso di permanenza alla Roma, durante il ritiro giallorosso lo stato d'animo e la volontà del calciatore si sarebbero capovolti. "Le condizioni proposte dalla Juve sono state giudicate inaccettabili. Se non arriva un’offerta all’altezza Nicolò resta ed è felicissimo di restare.", si legge sul Corriere dello Sport. Serve dunque un rilancio bianconero per sbloccare la situazione. Parallelamente al caso Zaniolo, in queste ultime ore sono arrivate novità molto pesanti anche su De Ligt e non solo <<<