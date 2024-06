Juve Under 23, i convocati di Zauli per la sfida alla Pro Vercelli

Questa sera la seconda squadra bianconera si gioca il secondo turno dei playoff di Serie C. Ecco la lista dei convocati diramata dal club.

Oggi prende il via il secondo turno dei playoff di Serie C. Delle 28 qualificate grazia ai piazzamenti in campionato durante la stagione regolare, i primi confronti hanno già visto l’eliminazione di 9 squadre. L’Under 23 bianconera ha superato il primo ostacolo con il minimo sforzo. La squadra di mister Zauli ha portato a casa uno 0-0 prezioso contro il Piacenza, valso la qualificazione in virtù del miglior piazzamento in campionato. Stasera i bianconeri se la vedranno contro la Pro Vercelli, che nella stagione regolare è arrivata al settimo posto con 55 punti, proprio davanti all’Under 23 di un solo punto. L’altra partita, per quanto riguarda il girone A, sarà quella tra Triestina e Pro Patria. Nella Juve c’era curiosità per sapere se ci sarebbe stato Miretti in questa impor[fncvideo id= autoplay=true]tante sfida dentro o fuori. Il centrocampista classe 2003 però è con la Prima Squadra e Max Allegri sta pensando di schierarlo titolare anche contro il Genoa, venerdì a Marassi, dopo la bella prova nel suo esordio dal 1′ contro il Venezia. Andiamo a vedere i convocati di Zauli per la sfida di questa sera, ufficializzati sul sito della Juventus.

“UNDER 23 | I CONVOCATI PER IL SECONDO TURNO PLAYOFF

Ci siamo! Questa sera, alle 20:30, la Juventus Under 23 scenderà in campo al “Silvio Piola” per affrontare i padroni di casa della Pro Vercelli. Il match, valevole per il secondo turno playoff, vedrà di fronte vercellesi e bianconeri, esattamente come al termine della passata stagione. I padroni di casa avranno a disposizione due risultati su tre giocando tra le mura amiche, la squadra di Mister Lamberto Zauli, invece, per qualificarsi alla fase successiva (quella nazionale) dovrà soltanto vincere.

Di seguito i bianconeri a disposizione in vista dell’appuntamento di questa sera“.

I CONVOCATI

1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

28 Barrenechea

30 Boloca

41 Nicolussi Caviglia

44 Siano

45 Lipari

48 Cotter