Impallomeni: “Vlahovic si adatterà ad Allegri e viceversa”

Il giornalista ed ex giocatore è intervenuto ai micfrofoni di TMW Radio, durante Maracanà, e ha parlato anche della Juve e del suo tecnico.

redazionejuvenews

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microni di TMW Radio, durante Maracanà. In questi giorni si è parlato di un Allegri che non valorizza Vlahovic: "Ci vuole pazienza. Vlahovic si adatterà meglio e così Allegri a lui. Vlahovic capirà che non è il gioco della Fiorentina, deve capire come muoversi in questo nuovo ambiente. Deve migliorare lui, oltre all'allenatore. Non vedo drammi. E' stato un acquisto importante, ha fatto fatica, ha lottato, in alcune partite ha segnato, in altre ha deluso. La Juve si è qualificata con tre giornate d'anticipo alla prossima Champions e ha raggiunto l'obiettivo con lui. Il resto sono solo chiacchiere. Sono stati due anni balordi, ora non è un dramma gioire per questo. Gli errori devono essere capiti e si devono mettere a posto le cose. Per me la Juve è cresciuta quest'anno, sta uscendo dal tunnel e il prossimo anno ripartirà per giocarsi lo Scudetto".

Il tecnico bianconero è stato spesso criticato: "Chiellini a inizio stagione disse 'Non siamo squadra'. Allegri può piacere o no, ma come si esce da un'immagine come quella? Lui ha messo a posto una serie di errori fatti. Quest'anno ha messo le toppe, se poi il prossimo anno giocherà ancora così allora sì che si potrà criticare. Si può fare anche oggi, ma non mi sento di attaccarlo fino in fondo. Quelle parole di Chiellini fanno capire che la Juve non era compatta e per renderla competitiva e consapevole di poter competere per certi risultati doveva fare le nozze coi fichi secchi. Allegri sa perfettamente che il prossimo anno la Juve deve vincere lo Scudetto. Lo sanno tutti, anche in dirigenza. Da qui non se ne esce".

Per il prossimo anno, Impallomeni vede così le quattro italiane in Champions: "L'Inter non ha fatto una brutta Champions, è stata eliminata da una squadra che è andata in finale. La Juventus è stata sfortunata nella partita di ritorno col Villarreal. L'Inter, come struttura, è la squadra che ha solidità. Inzaghi farà tesoro di questa esperienza, sarà sotto osservazione il prossimo anno, dovrà vincere e si dovrà far trovare pronto all'appuntamento".