Juventus, quanto pesano le assenze di Zakaria e McKennie

Le assenze sono state una componente fondamentale della sconfitta contro il Villarreal per la Juventus, soprattutto a centrocampo.

La Juventus, nonostante un periodo molto positivo da novembre in poi, ha rovinato tutto con la sconfitta e la conseguente eliminazione in Champions League contro il Villarreal. I bianconeri hanno ancora due obiettivi da raggiungere, ma la stagione è inevitabilmente compromessa dal fallimento europeo. Adesso c'è da raggiungere senza troppe sofferenze il quarto posto e vincere la Coppa Italia, per evitare di trasformare questa annata in un bagno di sangue. Inoltre, si spera che l'ultima sconfitta non pesi troppo sul prosieguo della stagione, per fortuna la sosta viene in aiuto di Allegri, due settimane al di fuori dell'ambiente juventino non possono che far bene a tutti per staccare la spina prima del rush finale.