Di Gennaro: “La Juventus ha sbagliato diversi acquisti”

Antonio di Gennaro ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juventus e il percorso in Champions League di quest'anno.

redazionejuvenews

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando dell'eliminazione della Juventus in Champions League. Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora: "Perso Marotta è cambiato tutto e i risultati sono questi. Hanno sbagliato acquisti, con ingaggi fuori logica, soprattutto a centrocampo. Giocatori come Arthur sono un di più, a posteriori ho dubbi anche sull'uscita di Bentancur, che proprio con Allegri aveva fatto le sue migliori stagioni. Zakaria può aiutare ma in quel settore manca molto... Sul banco degli imputati va l'allenatore, con tutti gli altri, troppe scelte sbagliate."

Sul movimento italiano, in crisi di risultati in Europa, eccetto Atalanta e Roma ai quarti di finale di Europa League e Conference: "Penso all'Atalanta e il suo gioco, più degli altri, si avvicina al calcio europeo per intensità e qualità. L'Inter contro il Liverpool ha comunque fatto la sua parte, nonostante manchi ancora uno step. Il Milan è rientrato dopo dieci anni ed è un discorso a parte, la Juventus invece sono tre anni che escono agli ottavi. Chi ci rappresenta bene è l'Atalanta. Quest'anno si è visto una proposta mancante, alla quale in Italia magari potrai compensare ma che in Champions non ti lascia scampo. Lì deve esserci una proposta diversa su mentalità, qualità ma anche ritmo e intensità."

Sugli errori commessi dai bianconeri nelle ultime stagioni, soprattutto in sede di mercato: "Esci col Lione, poi col Porto e quindi il Villarreal... Diventa difficile analizzare le sconfitte, sopratutto un 3-0. Senza dubbio la Champions è particolare, vedi Guardiola che al quinto anno di City non l'ha ancora vinta, però uscendo sempre agli ottavi devi fare un'analisi più profonda. Avevano i due terzini più forti che c'erano, Spinazzola e Cancelo. Perché non ci sono più? Se si parla di plusvalenze allora è normale che non vincano la Champions dal '96..."