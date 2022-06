Juventus Women Under19: finale raggiunta

Sin dalle prime battute si intuisce che l'intenzione della Juve sia quella di provare a incanalare immediatamente la partita nella direzione desiderata e al minuto 8 il parziale cambia. Punizione per la Juve da posizione defilata: Arcangeli alza il braccio per chiamare uno schema, ma in realtà nella sua testa c'è l'intenzione di calciare in porta. La sua conclusione è insidiosa e soprattutto sorprende Bartalini sul primo palo e e porta in vantaggio le bianconere. Sulle ali dell'entusiasmo nei minuti successivi il raddoppio è vicino, ma non arriva anche se è solo questione di minuti perchè al 25' è ancora Arcangeli protagonista. Schatzer, con il mancino, disegna una traiettoria perfetta che trova la numero 10 ben posizionata sulla trequarti e dopo un controllo a seguire di ottima fattura per la nostra attaccante è semplice spiazzare il portiere toscano, 2-0. E con questo punteggio le squadre rientrano negli spogliatoi. Nella ripresa sono ancora le bianconere a partire forte e, infatti, al 50' arriva il tris dagli sviluppi di un corner. L'ultimo tocco dovrebbe essere di una giocatrice viola (Bartolini), ma gran parte del merito deve essere attribuito a Lepera perchè si è trovata al posto giusto nel momento giusto probabilmente deviando il pallone cambiandone la traiettoria. Sul 3-0 la gara sembra essere ancora più in discesa e la gioia delle ragazze di Coach Piccini viene smorzata soltanto dall'infortunio di Giai, uscita anzitempo dal campo per un problema alla spalla sinistra. Nonostante il triplo vantaggio la Juve continua a giocare e ad attaccare soprattutto e puntualmente arriva il poker firmato da Beccari al minuto 73. Nel finale c'è spazio soltanto per il gol di Giacobbo che prova a rendere meno amara la sconfitta per la formazione viola. Al triplice fischio la gioia delle bianconere è straordinaria perchè, ancora una volta, siamo in finale Scudetto".