Calciomercato Juventus, post Dybala: novità Di Maria, ma c’è una sorpresa

Il dopo Dybala

Calciomercato Juventus - Sostituto Dybala: Di Maria ma non solo.

La sostituzione di un pezzo da novanta come Paulo Dybala è tra le priorità assolute del calciomercato della Juventus. La Joya, che è in procinto di vestirsi di nerazzurro, lascia un vuoto importante dal punto di vista tecnico e non solo. Serve un sostituto di qualità e spessore di Dybala.

Per settimane si è parlato tantissimo di Angel Di Maria, ma la trattativa è entrata da qualche giorno in una fase di stallo. Non c'è accordo sulla durata del contratto e la Juve ha fatto capire che non lo aspetterà in eterno. Qualcuno dà già per sfumata la pista Di Maria per il post Dybala, ma l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà lascia ancora aperto qualche spiraglio. Ecco quanto riferito dal giornalista su Twitter.

"Di Maria-Juve resta in ballo, partita ancora aperta. Nessuna risposta al Barcellona, almeno per ora. La Juve ha avuto altri contatti, aspetta. Poi nel caso penserà ad altro. E per Morata resiste la speranza, senza scambi". Novità importanti insomma. Ma la Juventus ha fretta di sostituire Dybala e per questo ora starebbe lavorando anche su un altro grosso nome a sorpresa <<<