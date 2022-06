Mercato Juve / Kostic e non solo: la Bild fa sognare con un altro folle nome

In casa Juve , è caccia all'esterno sul mercato. Angel Di Maria rimane sempre in lizza, non è sfumato definitivamente, ma ogni giorno che passa l'affare si fa più complicato. La Juventus - come è normale che sia - sta sondando anche altre ali, anche perché in quel reparto avrebbe intenzione comunque di fare due innesti.

Le nuove indiscrezioni riportate sempre dalla stessa fonte parlano di un rilancio da parte dell'Eintracht per il rinnovo, ma Kostic avrebbe in mente di cambiare aria. La Juventus dunque sarebbe sempre in prima linea per l'esterno serbo, con i tedeschi che chiedono circa 20 milioni per lasciarlo partire. La trattativa prosegue. Non solo Kostic, però.La vera novità col botto lanciata in queste ore dalla Bild infatti riguarda un altro nome a sorpresa e decisamente clamoroso che sarebbe finito nelle mire di mercato della Juve <<<