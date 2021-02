Juventus Women, tutto facile con l’Empoli: 5-0

TORINO- Con un perentorio 5-0, la Juventus Women regola l’Empoli nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, conquistando l’accesso alle semifinali. Prossimo avversario nella competizione sarà la vincitrice tra Florentia e Roma, con le giallorosse vittoriose per 4-0 all’andata. Il club bianconero, tramite il proprio sito, ha così raccontato la partita:

Coach Guarino aveva chiesto alla squadra massima attenzione e voglia di chiudere subito la gara, senza pensare al risultato, positivo, della gara di andata. Basano pochi istanti per capire che le sue ragazze non hanno nessuna intenzione di deluderla. Le Juventus Women prendono in mano il pallino della partita e non permettono all’Empoli di rendersi pericoloso e fin da subito l’impressione è che il gol sia nell’aria. Al 16′ lo sfiora Lina Hurtig, ma Fedele in uscita è bravissima e chiudere lo specchio. Quattro minuti più tardi ci pensa Barbara Bonansea. Corner di Cernoia, palla respinta che Bonansea osserva scendere e, con una splendida conclusione di sinistro, deposita alle spalle del portiere avversario.

Il gol certifica il dominio, ma non accontenta le bianconere, oggi per la prima volta con la divisa Away. La ricerca del secondo gol prosegue e alla mezz’ora Hurtig scappa via e viene stesa, a ingresso area, da Fedele: calcio di rigore. Dal dischetto di presenta Cristiana Girelli, infallibile come sempre. 2-0 e per lei rete numero 50 con la maglia delle Juventus Women. La prima a riuscirci nella storia del club.

La reazione dell’Empoli non arriva e, anzi, è la Juve a sfiorare a più riprese il gol del 3-0, soprattutto con i suoi difensori. La prima occasione del secondo tempo è targata Gama, poi a provarci è Hyyrynen e, alla fine, arriva il gol di Sembrant. Punizione di Cernoia, nessuno tocca e la svedese è la più rapida a spingere in porta il 3-0. Terzo gol stagionale per lei.