Juventus U23, altro successo importante: 3-0 all’Albinoleffe

Il primo tempo vede sin dalle prime battute una Juve molto propositiva e determinata a indirizzare sui binari desiderati il match. Passano meno di dieci minuti e i bianconeri sono già in vantaggio: un tiro-cross di Felix Correia viene soltanto sfiorato da tre giocatori avversari prima di terminare la sua corsa in fondo alla rete sorprendendo l’estremo difensore lombardo, 0-1. Dopo il vantaggio acquisito la squadra di Mister Zauli continua a proporre gioco, senza correre particolari rischi sulle ripartenze dell’Albinoleffe che si rende pericolosa soltanto in un’occasione con Nichetti che, a tu per tu con Bucosse, calcia sul fondo. Al minuto 32 arriva il raddoppio bianconero: dal corner conseguente al tentativo con il destro di Marques, i padroni di casa non riescono a liberare l’area e su una sponda dello stesso attaccante spagnolo il primo ad arrivare sul pallone è Dragusin che con uno splendido esterno destro infila Savini segnando la sua prima rete stagionale, 0-2. Juve che gestisce bene il doppio vantaggio chiudendo così avanti di due gol la prima frazione.