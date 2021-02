Le statistiche di Napoli-Juventus

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche più interessanti prima del match contro il Napoli, Di seguito le riportiamo tutte.

GOL – “Juventus e Napoli sono andate entrambe in gol negli ultimi quattro precedenti di campionato: è dal 1990 che nessuna delle due formazioni mantiene la porta inviolata per almeno cinque incroci consecutivi in Serie A (serie arrivata a nove).

BILANCIO – La Juventus è la squadra che più volte ha battuto il Napoli in Serie A (69); inoltre i bianconeri hanno segnato 220 gol contro i partenopei, più di ogni altra squadra nel massimo campionato. 74 i precedenti in casa partenopea in Serie A: 24 successi del Napoli, 23 della Juve e 27 pareggi.

PRIMA VOLTA – Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico la sfida di ritorno tra due squadre verrà giocata prima di quella di andata.

QUANDO SI GIOCA IL SABATO – Sono cinque i precedenti tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei disputati di sabato: dopo due successi bianconeri, sono arrivate tre vittorie per i padroni di casa, tra il 2007 e il 2015.

NAPOLI ALLERGICO AL PARI – Il Napoli ha pareggiato soltanto una delle ultime 25 partite di Serie A (1-1 v Torino lo scorso dicembre): completano il parziale per i partenopei 15 successi e nove sconfitte. Juventus e Napoli, inoltre, sono le due squadre di questo campionato che aspettano da più partite il pareggio per 0-0: 55 i bianconeri, 46 i partenopei.

CLEAN SHEET – La Juventus non subisce gol da tre partite consecutive di Serie A: i bianconeri non registrano una striscia più lunga senza reti al passivo nella competizione dal dicembre 2018 (sei di fila sotto Massimiliano Allegri).

JUVE ON THE ROAD – La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1P), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 14 gare giocate fuori casa (5N, 5P).

CONNECTION – Morata ha fornito quattro assist per Ronaldo in questa Serie A: nessun giocatore ha fatto meglio per un singolo compagno di squadra (quattro anche Mertens per Lozano nel Napoli).

CHIELLO – Tra i giocatori attualmente in rosa alla Juventus, Giorgio Chiellini è quello che ha realizzato più gol contro il Napoli in Serie A: tre, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio nel torneo (quattro). La prossima sarà la sua 400a presenza nel massimo campionato italiano e la 500a da titolare con la Juventus in tutte le competizioni (522 match totali con i bianconeri).

CIFRE TONDE – La prossima sarà la 150a partita da titolare in tutte le competizioni con la maglia della Juventus per Juan Cuadrado e la numero 100 per Rodrigo Bentancur in Serie A”.