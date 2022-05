Juventus Women: oggi il primo match point Scudetto

Le ragazze bianconere scenderanno in campo alle 14:30 contro il Sassuolo e giocheranno per imprimo match Point Scudetto per laurearsi Campionesse d'Italia

La JuventusWomen scenderà in campo alle 14:30 contro il Sassuolo, nella partita valevole per la penultima giornata del campionato femminile: la sfida è anche per le bianconere il primo match point per laurearsi per il quinto anno consecutivo Campionesse d'Italia. La sfida verrà disputata sul campo di Vinovo, con la squadra di Joe Montemurro che ha la possibilità di chiudere il discorso Scudetto già domani. Queste le parole con cui il tecnico ha presentato ai microfoni di JTV la partita.

"È una partita normale nella preparazione. Sono contentissimo di avere quasi tutta la squadra al completo, così possiamo affrontarla tutte insieme con l’obiettivo di giocarla come abbiamo fatto le altre. Tutte le partite di campionato, Champions e Coppa sono state importanti. Le partite in cui dobbiamo vincere sono le più difficili, in cui dobbiamo mantenere il nostro livello, il nostro standard. Sono contentissimo del lavoro delle ragazze, hanno mantenuto loro questo standard».

"Il campo parla, ma se non la portiamo a casa non conta niente. Ora bisogna mostrare la personalità e il carattere del gruppo. Abbiamo affrontato cose nuove quest’anno: la stanchezza, affrontare partite di livello una dopo l’altra. Quest’anno abbiamo imparato tantissimo. Valutare il mio modo di fare, per me stesso, non è facile. Dovete essere voi, il pubblico, le giocatrici e la dirigenza. Speriamo di essere sulla strada giusta".

Questo l'elenco delle convocate per la partita di oggi, con la Juventus che ha pubblicato sul suo sito internet la lista delle giocatrici.

