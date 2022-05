Calciomercato Juventus / Sorpresa: non uno, ma due colpi per l’attacco!

Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare molto dei prossimi possibili colpi di calciomercato della Juventus per il centrocampo. E' quello, in effetti, il reparto che avrà bisogno di un acquisto di grandissimo livello. Ma la Juve deve pensare molto attentamente anche al reparto offensivo.

Dopo l'ufficialità dell'addio di Dybala , almeno un colpo è scontato. Ma il club bianconero potrebbe metterne a segno anche due, entrambi davvero molto importanti. Questo perché, oltre all'argentino, anche Morata e Kean rischiano di non rimanere a Torino. In questo caso, la Juventus farà due acquisti in attacco e, stando alle ultime notizie, si starebbe muovendo proprio in tal senso . Il primo colpo potrebbe essere Angel Di Maria .

Esterno mancino di grandissime qualità tecniche ed enorme esperienza internazionale, il classe '88 potrebbe sbarcare sotto la Mole a parametro zero. Una mossa sensata, soprattutto se si dovrà investire anche per un secondo giocatore offensivo. Secondo Sportmediaset, Di Maria potrebbe anche accettare un contratto da 7 milioni pur di rimanere a giocare ad alti livelli in Europa per un altro paio d'anni. Previsto un incontro a fine stagione tra la Juve e Jorge Mendes, agente del Fideo. Nel frattempo però, Cherubini starebbe accelerando anche per il secondo grande obiettivo per l'attacco <<<