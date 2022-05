Genoa-Juventus 2-1: i rossoblù battono in rimonta i bianconeri

La Juventus ha perso in rimonta contro il Genoa per 2-1. In rete Dybala, mancato l'aggancio al Napoli per il terzo posto.

La ripresa segue lo stesso copione del primo tempo, infatti i bianconeri trovano subito il vantaggio, grazie al tiro di Dybala, che sfrutta l'imbucata di Kean, piazzando il pallone all'angolino con il piede debole, il destro. Il Genoa però non ci sta e prova a reagire, ma i tiri dei rossoblù non sono particolarmente pericolosi. Invece, la Joya, dopo l'ora di gioco, va vicino al bis dopo un'azione personale, ma il palo nega la gioia all'argentino. Madama continua ad attaccare e Kean, con un tiro da distanza ravvicinata, colpisce in pieno Sirigu da pochi metri, poco dopo l'ex Torino si supera ancora su Vlahovic. I padroni di casa però non si arrendono e trovano il pareggio con Gudmundsson a pochi minuti dalla fine, ma negli ultimi istanti succede l'imponderabile; De Sciglio abbatte Yeboah in area e Sozza decreta il penalty: dal dischetto Criscito non sbaglia e sigla il sorpasso. La Juventus spreca l'occasione per salire in terza posizione, il Genoa spera ancora per la salvezza.