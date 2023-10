Juventus Women, le statistiche del match con il Milan: la nota

RUOLINO BIANCONERO La Juventus ha vinto tutte le prime tre partite stagionali di un singolo torneo di Serie A per la sesta volta nella sua storia; ha anche vinto tutte le ultime quattro gare disputate in Serie A dopo che aveva mancato il successo in tutte e quattro le precedenti partite della competizione (2N, 2P).

La Juventus è la squadra contro cui il Milan ha perso più partite in tutte le competizioni (11, almeno sei sconfitte in più che con qualsiasi altra avversaria). DID JU KNOW? Lisa Boattin ha creato quattro occasioni in questa partita, almeno due in più di qualsiasi altra calciatrice".