Juventus, i convocati per la Lazio: tre importanti ritorni per Pirlo

Le scelte del tecnico bianconero

redazionejuvenews

Il recente successo ottenuto contro lo Spezia è già stato archiviato e la Juventus è pronta a tornare in campo questa sera all'"Allianz Stadium" per ospitare la Lazio. I bianconeri, dopo l'ultimo turno di campionato, occupano il terzo posto in classifica in compagnia dell'Atalanta, distante quattro punti dal Milan secondo ma ben dieci dall'Inter capolista, che grazie alla doppietta di Sanchez ha sbancato l'"Ennio Tardini" di Parma. Una sfida difficile attende ora la Vecchia Signora, che potrebbe dover rinunciare al supporto di Cristiano Ronaldo dal primo minuto di gioco. Il fenomeno portoghese avrebbe accusato alcuni problemi fisici nella rifinitura di oggi, ma è stato comunque convocato da Pirlo.

Questa la lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Bonucci, Cuadrado, Di Pardo, Dragusin, De Marino, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Fagioli, Chiesa, Kulusevski, Peeters, Cristiano Ronaldo, Morata, Akè.

Come si può notare, è finalmente tornato a disposizione il brasiliano Arthur, dopo il riacutizzarsi di un problema avuto in seguito ad uno scontro con l'atalantino Romero in occasione del pareggio con la formazione allenata da Gasperini. Ok anche Bonucci e Cuadrado. Assente invece De Ligt, che nel riscaldamento della gara con lo Spezia ha dato forfait per un dolore al tendine. Veniamo ora alla probabile formazione che dovrebbe scendere in campo.

Tra i pali sicura la conferma di Szczesny, che dovrebbe dirigere il quartetto difensivo formato dal rientrante Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni, con Demiral e Danilo a formare l'insolita coppia di difensori centrali. A centrocampo sicuro l'impiego di Chiesa sulla destra, con probabile nuova occasione per Bernardeschi sull'altra fascia. Mediana formata da Rabiot e da uno tra McKennie e Ramsey (favorito il gallese visti i problemi all'anca che il numero 14 si porta dietro da ormai un mese). In avanti l'unico sicuro del posto è Kulusevski, che farà coppia con Morata in caso di forfait di Cr7.