Women, ufficiale: Rita Guarino rinnova fino al 2022

TORINO – Il tecnico delle Juventus Women, Rita Guarino, ha rinnovato il suo contratto fino al 2022. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale apparso sul sito web del club bianconero: ” Rita Guarino si lega ulteriormente al progetto delle Juventus Women. La coach bianconera ha messo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022. Il legame, stretto all’origine dell’avventura delle Juventus Women, ha radici profonde e dal primo giorno, sessione di allenamento dopo sessione di allenamento, gara dopo gara, stagione dopo stagione e, ovviamente, vittoria dopo vittoria, è stato sinonimo di crescita. Da quando siede sulla panchina bianconera, Coach Guarino ha collezionato trofei: tre Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, l’ultima vinta poco meno di un mese fa, contro la Fiorentina. Vittorie costruite nella quotidianità, rese possibili dalla voglia di migliorare sempre, in campo e fuori. La firma sul rinnovo è una firma sulla continuità del progetto e soprattutto il giusto riconoscimento del lavoro svolto dall’inizio del viaggio. Congratulazioni, Coach!”.

Proprio nella giornata di ieri è intervenuta sul canale Twitch ufficiale della Juventus, il difensore bianconero, Cecilia Salvai, che ha esaltato il lavoro della squadra femminile della Vecchia Signora in questa stagione (12 vittorie su 12 partite in campionato e vittoria della Supercoppa italiana): “La rosa della squadra quest’anno è fortissima. Siamo la migliore Juventus Femminile di sempre. Se esce una giocatrice forte, ne arriva un’altra dello stesso livello. Infatti, se qualcuna di noi è infortunata o ha un problema ci facciamo trovare sempre pronte con delle sostitute all’altezza. Giocare la sfida contro l’Empoli è stata veramente una grandissima emozione: c’era una fortissima voglia di vincerla. Dopo che abbiamo segnato il 4-5 volevamo continuare ancora a fare tanti gol e siamo tornate a casa con questo spirito”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<