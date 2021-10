Juventus Women-Chelsea: le statistiche della sfida

Le bianconere questa sera in campo contro le ragazze inglesi per la seconda giornata della Champions League

redazionejuvenews

Quella di oggi è una grande giornata per la Juventus Women: per la prima volta infatti, le ragazze di Joe Montemurro giocheranno all'Allianz Stadium davanti al pubblico bianconero. La società infatti ha aperto lo stadio per permettere alle ragazze di giocare questa importante sfida in una cornice di tutto rispetto, con i tifosi bianconeri che hanno risposto in massa alla chiamata della squadra. Le ragazze scenderanno quindi in campo allo Stadium contro il Chelsea, per la partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi della ChampionsLeague.

Dopo l'esordio contro il Servette, regolato per 0-3 nella prima giornata del gruppo, le bianconere sono attese dalla sfida contro le Blues, finaliste della competizione lo scorso anno, e sconfitte in finale dal Barcellona per 4-0. Un test importante per le bianconere, che cercheranno di continuare la loro striscia di risultati postivi, anche per mettere una piccola ipoteca sul passaggio del girone. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha presentato la partita.

"NEVER STOP DREAMING - Quella contro il Chelsea sarà la prima gara di UWCL all’Allianz Stadium davanti al pubblico. Le bianconere hanno affrontato la scorsa stagione all’Allianz il Lione, ma senza il supporto dei tifosi.

PRIMA GIORNATA - All’esordio nei gironi di UWCL, le Juventus Women hanno sconfitto 3-0 il Servette a Ginevra con le reti di Caruso, Hurtig e Cernoia. Pari 3-3 casalingo in rimonta per il Chelsea contro il Wolfsburg: Kerr, England e Harder.

VICECAMPIONESSE - Il Chelsea, lo scorso anno, è stato sconfitto in finale di UWCL dal Barcellona con il risultato di 4-0. È la seconda volta che le Juventus Women fronteggiano le vicecampionesse d’Europa: era già accaduto due stagioni fa contro il Barcellona.

HURTIG EUROPEA - Lina Hurtig ha segnato tre gol nelle ultime quattro gare di UWCL delle Juventus Women.

FIRST TIME - Sarà la prima sfida delle Juventus Women contro una squadra inglese in una gara ufficiale. Chelsea e Juve si sono incontrate in un’amichevole estiva, giocata in Inghilterra, nell’agosto 2018." (Juventus.com)