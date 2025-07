Juventus Women, Bergamaschi passa alla Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell'addio di Bergamaschi.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche di Bergamaschi. Ecco il comunicato: “Dopo una stagione Valentina Bergamaschi saluta la Juventus e si trasferisce alla Roma. È ufficiale la sua cessione a titolo definitivo al club giallorosso a partire dalla stagione 2025/2026”.

La sua carriera

“Arrivata la scorsa estate in bianconero, dopo sei stagioni al Milan, Valentina nella stagione da poco conclusa è scesa in campo 33 volte – tra tutte le competizioni – trovando la via della rete in cinque occasioni, di cui quattro in campionato e una in UEFA Women’s Champions League. Bergamaschi sveste la nostra maglia dopo avere vinto due trofei: Scudetto e Coppa Italia. Quest’estate, poi, l’esperienza con l’Italia all’Europeo in Svizzera nel quale è scesa in campo nel corso della ripresa del match contro il Portogallo, il secondo della fase a gironi. In bocca al lupo per il futuro, Valentina!”. Intanto ecco le parole di David<<<