Juventus, occhi su Werner per l’attacco: trattativa però difficile

La Juventus vorrebbe rinforzare l'attacco con Timo Werner, ma l'operazione si preannuncia complicata e difficile.

La Juventus si sta muovendo per tempo al fine di non farsi trovare impreparata nel prossimo calciomercato estivo. Dopo l'annuncio dell'addio di Dybala , separazione che avverrà a giugno, ovvero alla fine della scadenza del contratto della Joya, i bianconeri dovranno sostituire l'attaccante argentino e diversi nomi sono sul tavolo della Vecchia Signora. Oltre ai soliti Zaniolo, Salah e Raspadori , c'è un altro profilo che nelle ultime ore sta emergendo: Timo Werner , attaccante del Chelsea, che in estate sicuramente cambierà casacca dopo due anni non brillantissimi in Inghilterra. La Juventus, secondo quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe messo nel mirino la punta tedesca.

L'ex Lipsia, nonostante sia stato acquistato nel 2020 dai Blues per oltre 40 milioni, non ha mai convinto e raramente è stato impiegato da titolare. Nella prima stagione, nel ruolo di prima punta, giocavano Giroud o un falso nueve come Mount o Havertz, mentre nell'annata attuale la situazione è pressoché simile: o gioca Lukaku o un centrocampista avanzato, motivo per cui, il classe '96 potrebbe decidere di cambiare aria, per riprendersi anche il posto da titolare nella Germania, visto anche il prossimo impegno iridato tra novembre e dicembre in Qatar. L'eventuale passaggio in bianconero, però, non sarà per nulla facile, visto che il tedesco percepisce oltre 12 milioni di euro in Inghilterra, cifra fuori mercato in Italia.