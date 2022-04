Tacchinardi: “Mi piacerebbe vedere Raspadori come trequartista alla Juve”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul momento del club bianconero, con un riferimento al calciomercato.

redazionejuvenews

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a TuttoJuve.com, parlando della sconfitta contro l'Inter e del prossimo calciomercato. Ecco le sue parole sul match di domenica sera: "Sì, abbiamo visto una grandissima prestazione. E' un dispiacere aver perso una partita del genere, soprattutto con episodi arbitrali non corretti, ma il vero rammarico è di aver visto una Juve così bella solo a fine campionato. E non capisco perché la crescita sia stata così lunga e faticosa, a mio modesto parere si poteva fare qualcosina in più. Nell'arco di una stagione ricordo partite d'alta intensità solo con la Roma, nella parte finale dell'Olimpico, con il Chelsea, il Villarreal prima dell'episodio del rigore, Atalanta e Verona."

Sulle tante assenze nel corso della stagione: "Questo discorso dovrebbe valere anche per le prime due della classe, invece Milan e Napoli sono riusciti a far punti anche senza gli infortunati. Capisco l'assenza di Chiesa, il valore di Chiellini è diverso da quello di Rugani ma anche quello di Kalulu è diverso da Tomori. Spalletti, a Bergamo, ha giocato senza Osimhen e come terzino ha lanciato il giovane Zanoli. Ho sempre criticato la Juve al risparmio che vinceva le partite giocando un'ora e poco più, non lo facevo per un discorso di gioco espresso ma per la mancanza di intensità e determinazione. Spero che si inizi a giocare così, perché è questo che bisogna salvare dalla serata di domenica indipendentemente da quanto accaduto con l'arbitraggio. Per questo il mio rammarico è grande."

Sul nuovo acquisto della Juventus: "Se non dovesse esser un salasso, mi piacerebbe vedere Raspadori nel ruolo di trequartista. Dybala, se in forma, è di un altro livello, con l'Inter ha disegnato calcio in tante situazioni, ma purtroppo nessuno può scommettere sulla sua continuità. Piuttosto che andare a prendere uno straniero che devi strapagare, con la pancia piena il problema dell'adattarsi al nostro calcio, preferisco sempre andare a prendere gli italiani. La Juve ha sempre vinto così e non ha mai preso fregature. Un trio Zaniolo-Raspadori-Chiesa dietro Vlahović, con Locatelli e Zakaria a me piacerebbe moltissimo come nuovo attacco del futuro bianconero."