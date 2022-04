Juve, Vlahovic che succede? Il bomber serbo ha perso la strada del gol

I numeri parlano chiaro: dal suo arrivo alla Juve le prestazioni di Dusan Vlahovic sono drasticamente calate. Che succede?

A gennaio la dirigenza bianconera si è trovata di fronte ad una domanda difficilissima: come si può aiutare una squadra che non riesce a trovare la via del gol? La risposta è stata tanto semplice quanto costosa: comprando il miglior attaccante in circolazione. Detto, fatto. I bianconeri si sono accaparrati Dusan Vlahovic per la bellezza di 81 milioni di euro, la ciliegina sulla torta per la squadra di Massimiliano Allegri. Tutto risolto? Non proprio. Il bomber serbo avrebbe dovuto aiutare la squadra a segnare di più e così è stato, ma l'impressione è che in realtà la Juventus lo stia "aiutando" a segnare di meno.