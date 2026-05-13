Rinnovo in bilico e posizione chiara della Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più delicati in casa Juventus. Il contratto dell’attaccante serbo scade il 30 giugno e, al momento, non c’è un accordo per il prolungamento. Dopo il rientro dall’infortunio, il numero nove è stato decisivo contro Verona e Lecce. Gol pesanti che hanno rilanciato i bianconeri al terzo posto. La società, però, ha fissato una linea chiara. Nessuna proposta fuori mercato. Non ci saranno aumenti pesanti di ingaggio, né commissioni elevate o bonus alla firma sproporzionati. La Juventus riconosce il valore tecnico del centravanti. Allo stesso tempo valuta rendimento complessivo e tenuta fisica. Il progetto di Luciano Spalletti lo considera centrale, ma senza strappi economici. Entro fine maggio è previsto un nuovo incontro tra le parti. Probabile che avvenga dopo la definizione della corsa Champions. Sarà un passaggio chiave per capire se esistono margini concreti per continuare insieme.

Offerte in Liga e scenari spagnoli

Parallelamente, l’entourage del giocatore si muove. Secondo le ultime indiscrezioni, Vlahovic è stato nuovamente proposto a due grandi club della Liga. Il nome circola tra le big spagnole. La situazione è in evoluzione e maggio può diventare decisivo. L’idea di un’esperienza all’estero non è esclusa. La Juventus non vuole arrivare a scadenza senza certezze, anche per non perdere a zero un giocatore pagato tanto. Per questo valuta ogni scenario con attenzione, sia in Serie A sia in campionati esteri. Se non dovesse arrivare un’intesa sul rinnovo, la cessione diventerebbe un’opzione concreta. Il tempo stringe e la sensazione è che le prossime settimane chiariranno il quadro: o rinnovo con nuove condizioni, oppure apertura definitiva a una nuova destinazione.

Milan alla finestra e incastri decisivi

Sul fondo resta vigile il Milan. I rossoneri monitorano la situazione da mesi, sotto consiglio di Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions e dagli equilibri societari. Senza coppe, l’operazione sarebbe complessa. Con l’Europa che conta, lo scenario cambierebbe, ma questo discorso vale anche per i bianconeri. La Juventus attende risposte, nonostante la situazione rinnovo sia attualmente bloccata. Le opinioni pubbliche si dividono tra chi vorrebbe che il numero 9 venisse ceduto, e chi pensa che sarebbe un errore. Vlahovic riflette: alla sua età il prossimo club deve essere quello della svolta. La Liga osserva, pronta ad inserirsi nella corsa per il centravanti. Il Milan resta in agguato. Il bivio è vicino e questa volta servirà una decisione definitiva.