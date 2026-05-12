Al momento la situazione legata al rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è in una fase di stallo. Come però vi abbiamo già raccontato, le due parti si incontreranno a fine stagione e proveranno a trovare un accordo per proseguire ancora insieme.

Naturalmente il nodo cruciale, riguarderà trovare la giusta quadra economica. La Juventus vorrebbe si proseguire il rapporto con il centravanti serbo, ma senz’altro vorrebbe farlo a delle cifre minori rispetto a quelle che percepisce attualmente il giocatore. Dall’altra parte, Dusan dovrà quindi accettare di abbassarsi lo stipendio pur di continuare la propria avventura con la Vecchia Signora. Una situazione che ben presto dovrà essere risolta per il bene comune di entrambe le parti in causa.

Gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio

Sul punto, è intervenuto l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che in collegamento con Sky Sport 24, ha riportato gli ultimi aggiornamenti. Qui sotto le sue parole:

"Di base la volontà della Juventus e quella di Vlahovic coincidono, si vuole continuare insieme, ma manca l'accordo economico che vada bene sia al club che al giocatore.

Vlahovic sa che dovrà far fronte ad un abbassamento del proprio ingaggio, ma a quanto sarà disposto a rinunciare? Il giocatore è libero di farlo da tempo, ma non ha firmato con nessun altro, questo perché ritiene la Juventus la sua prima scelta, ma è chiaro che nel prossimo futuro si dovrà arrivare ad una conclusione della vicenda".