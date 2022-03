Juventus, infortunio per Vlahovic: il serbo lascia la Nazionale

La Juventus è in ansia per Vlahovic. Il serbo si è infortunato con la Nazionale e tornerà il prima possibile a Torino.

Brutte notizie per la Juventus. Dusan Vlahovic, attaccante dei bianconeri, ha lasciato il ritiro della Nazionale serba per un infortunio all'inguine. Il classe 2000 tornerà subito a Torino per le cure del caso e per capire l'entità del problema.