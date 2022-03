Juve, Vlahovic a caccia di record: è il secondo serbo con più gol in Serie A

Con il gol messo a segno ieri l'attaccante della Juve è diventato il secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A

Altro giro, altra corsa. Con il gol contro la Salernitana Dusan Vlahovic segna il suo 21esimo gol in questa Serie A . Per il bomber serbo fare gol è ormai all'ordine del giorno. Nelle 35 presenze tra tutte le competizioni, il classe 2000 con le maglie di Fiorentina e Juventus ha collezionato ben 25 gol e 6 assist. Numeri da predestinato. Dal suo arrivo a Torino, Vlahovic è stato sin da subito determinante , l'attaccante d'area di rigore che serviva alla squadra di Massimiliano Allegri. Nel match contro la squadra di Davide Nicola, l'attaccante bianconero ha trovato l' assist per il gol dell'1 a 0 e il gol del 2 a 0 . Trascinatore.

Grazie alla rete di ieri, il bomber si è anche avvicinato ad un nuovo record: "Dusan Vlahovic (48 reti in 105 presenze oggi) ha raggiunto Adem Ljajic (48 reti in 225 presenze) come secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A, dietro solo a Dejan Stankovic (51 gol in 368 presenze). Aquila", fa sapere Opta. Il primo posto in questa speciale classifica è ad un passo, così come il titolo di capocannoniere di Serie A. Il classe 2000 è infatti a quota 21 gol e lotta con Ciro Immobile per il titolo di miglior attaccante del campionato italiano di questa stagione.