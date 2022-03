Juventus, sprint per Zaniolo: è lui il primo nome sulla lista

La Juventus piomba su Zaniolo per il dopo-Dybala. I bianconeri avrebbero subito avviato i contatti per acquistare il romanista.

La Juventus, dopo l'addio di Dybala maturato nella giornata di oggi, nella prossima sessione di calciomercato dovrà acquistare un sostituto della Joya. Il club bianconero, già da tempo sta lavorando su diversi profili, ma adesso, vista la chiusura del rapporto con l'attaccante argentino, la Vecchia Signora vuole anticipare i tempi per non farsi trovare poi impreparata in vista della prossima stagione. In cima ai desideri della dirigenza di Madama ci sarebbe Nicolò Zaniolo , un flirt che va avanti da diverso tempo, come anche dimostrato dal famoso "pizzino" di Paratici del gennaio 2019, dove erano inseriti i maggiori prospetti del calcio italiano ed internazionale, tra cui proprio l'ex Entella .

Il trequartista della Roma, in giallorosso, non è un titolare fisso, vista l'abbondanza dell'attacco nella rosa di Mourinho. Nonostante questo, per il classe '99, la stagione 2021-22 è stata quella del riscatto, dopo le 0 presenze nella scorsa annata a causa del gravissimo infortunio al ginocchio. Zaniolo, comunque ha messo a referto ben 33 presenze, 4 reti e 8 assist tra Serie A, Conference League e Coppa Italia. Un altro indizio per una possibile cessione è il contratto dell'ex Inter, che scade a giugno 2024, tra due anni. Anche qui le trattative per il nuovo accordo sembrerebbero essersi arenate, motivo per cui il prezzo del calciatore potrebbe essere decisamente più basso, un po' come successo a Vlahovic con la Fiorentina nello scorso calciomercato invernale, una sorta di cessione preventiva per evitare di perdere un patrimonio a parametro zero.