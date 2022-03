Juventus, il report dell’allenamento odierno: Vlahovic in gruppo

La Juventus oggi si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri. Vlahovic recuperato per la sfida contro l'Inter.

redazionejuvenews

La Juventus si prepara ad una gara che può valere una stagione, ovvero il match contro l'Inter. I bianconeri, domenica alle 20,45, nella cornice dell'Allianz Stadium, sfideranno i nerazzurri per tentare il sorpasso in classifica, visto che la Vecchia Signora è a meno uno dal club lombardo, nonostante i ragazzi di Inzaghi debbano ancora recuperare la partita con il Bologna, rinviata a gennaio per il focolaio covid. Il match è fondamentale per entrambe le squadre, visto che la Juventus, se dovesse fare bottino pieno, potrebbe rientrare in corsa per lo Scudetto, mentre l'Inter, che arriva da un periodo molto complicato negli ultimi due mesi, deve per forza fare risultato se vuole credere e sperare ancora nel secondo tricolore consecutivo.

Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi da risolvere, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati. Denis Zakaria e Alex Sandro sono entrambi reduci da infortuni muscolari, ma nella sessione di allenamento di oggi, lo svizzero e il brasiliano, hanno svolto una parte della seduta in gruppo, quindi si candidano per entrare almeno nella lista dei convocati. Vlahovic, invece, tornato dalla Nazionale in anticipo a causa di un fastidio è pienamente recuperato e molto probabilmente verrà inserito dal 1' minuto nel derby d'Italia. Da valutare ovviamente tutti i Nazionali, che nei prossimi giorni rientreranno a Torino, anche se alcune assenze sono quasi certe, come il forfait di Bonucci, oltre agli indisponibili di lungo corso come Chiesa, McKennie e Kaio Jorge.

Ecco il comunicato del club bianconero: "Derby d’Italia, meno 5. Dopo due giorni di riposo concessi da Mister Allegri la Juve è tornata in campo oggi, al Training Center, per cominciare a preparare la grande sfida di domenica contro l’Inter. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggio, per lavorare su esercitazioni dedicate al possesso della palla, e conclusioni in porta dopo le combinazioni di gioco. Alex Sandro e Zakaria hanno svolto parte della seduta in gruppo, mentre Vlahovic ha preso parte a tutto l'allenamento con la squadra; da segnalare anche che è stato presente Cuadrado, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale. Domani in campo al mattino."