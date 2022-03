Dalla Spagna: Juventus, ritorno di fiamma per Depay

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Vlahovic e Chiesa. Il nome di Depay torna nuovamente di moda.

redazionejuvenews

La Juventus sta già lavorando per assicurarsi un nuovo attaccante, innesto che dovrà prendere il posto del partente Paulo Dybala, visto che la Joya non rinnoverà il contratto. I bianconeri stanno sondando diversi nomi, da Zaniolo a Raspadori, da Berardia Salah, ma nella mente di Cherubini potrebbe esserci un profilo che già in passato è stato vicino alla Vecchia Signora, ovvero Memphis Depay. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l'ala olandese, dopo una sola stagione in Spagna, avrebbe già riscontrato degli interessamenti da diverse squadre, con alcuni club di Premier League e di Serie A pronti ad avviare le trattative per acquistarlo.

Come detto in precedenza, l'ex Lione è stato molto vicino alla Juventus anche nel calciomercato di gennaio, quando Alvaro Morata è stato ad un passo dal Barcellona. Infatti, i blaugrana, come sostituto dello spagnolo, avrebbero proposto il classe '94 per accelerare l'operazione, trovando però successivamente delle difficoltà e una fredda risposta da parte dei bianconeri. Adesso la situazione potrebbe essere diversa, visto che i rossoblù, se vogliono acquistare altri calciatori, devono vendere qualche pezzo pregiato e Depay è uno degli indiziati, anche perché dall'arrivo di Xavi, l'olandese è stato relegato spesso e volentieri in panchina, dopo un inizio di stagione con Koeman molto positivo.

Il cartellino dell'ex PSV dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni, cifra che la Juventus risparmierà con l'addio di Dybala, importo che la Juventus potrebbe spendere senza troppi giri di parole. Un problema non da poco sarebbe invece il pagamento dell'ingaggio, visto che Depay guadagna 7 milioni, cifra che difficilmente la Vecchia Signora spenderebbe per l'attuale attaccante del Barcellona. Un'operazione che ad oggi è molto difficile che si concretizzi, anche perché solo due mesi fa, Madama è sembrata molto titubante sull'arrivo a Torino del classe '94, motivo per cui, se non a prezzi vantaggiosi, il flirt tra Depay e la Juventus rischia di rimanere ancora una volta solo un abbaglio.