Zakaria, due mesi per conquistare la conferma della Juventus

Denis Zakaria sarà un'arma in più per la Juventus in questo finale di stagione. Lo svizzero deve ancora dimostrare il suo valore.

redazionejuvenews

La Juventusè pronta ad iniziare il rush finale della stagione 2021-22. Il club bianconero, nonostante tantissimi problemi e difficoltà, ad oggi, è in corsa ancora per due competizioni. Sfumata via la Champions League con il Villarreal, la Vecchia Signora è attualmente quarta in Serie A, a sette punti dalla capolista Milan e a più otto dall'Atalanta, quinta in classifica, anche se la Dea ha ancora da recuperare la partita con il Torino, rinviata a gennaio per i casi covid. Inoltre, Madama, deve ancora disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, dopo che al Franchi, nel primo match, la Juventus si è imposta per 1-0 grazie all'autogol di Venuti negli ultimi minuti di gioco. Quindi, in fin dei conti, i bianconeri potrebbero raggiungere l'obiettivo in campionato, ovvero la qualificazione in Champions e la vittoria della Coppa Italia, così da non chiudere la stagione con zero titoli.

Uno dei protagonisti di questi ultimi due mesi sarà certamente Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato nel calciomercato invernale dal Borussia M'Gladbach. Il classe '96, dopo il gol all'esordio contro l'Hellas Verona, è sceso in campo per altre quattro partite, prima di infortunarsi nella gara contro l'Empoli, stop che lo ha tenuto ai box per un mese abbondante, assenza che si è fatta sentire a causa dei tanti incontri ravvicinati dell'ultimo periodo.

Adesso però l'ex Young Boys è pienamente recuperato per le ultime 9-10 partite dell'annata. Zakaria, nelle prossime settimane dovrà dimostrare di essere un calciatore affidabile per costruire insieme a lui il nuovo centrocampo, visto che la dirigenza è alla ricerca di un nuovo innesto per la mediana. Il colpo per i bianconeri è stato già fatto in sede di mercato a gennaio, perché l'investimento fatto sullo svizzero, 5 milioni più bonus, è già un affare, ma il classe '96 deve dimostrare di poter essere un perno fondamentale della nuova Juventus.