Juventus, vittoria dello Creator Lab nell’evento dei media

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria del Creator Lab.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nuovo, importante, riconoscimento internazionale per Juventus Creator Lab. Il laboratorio in cui nascono i contenuti digitali della Juventus ha infatti ottenuto il premio agli ISC International Sports Awards 2024, nella categoria Sports Media. Un riconoscimento che non solo conferma l’eccellenza del lavoro del Club, ma certifica anche l’attenzione globale verso Juventus Creator Lab. Gli ISC International Sports Awards sono infatti un punto di riferimento nel settore e raccontano le migliori performance in diverse aree dello sport business”.

Le altre informazioni

“Il premio Sports Media in particolare, come sottolineato dagli organizzatori, mira a celebrare chi si distingue per la capacità di informare, intrattenere e ispirare il pubblico, catturando l’essenza e l’entusiasmo dello sport e favorendo una connessione più profonda tra i fan e gli sport che amano. Storytelling di impatto, innovazione nel formato e nei contenuti, engagement del pubblico e qualità della produzione sono alcuni degli aspetti che sono stati considerati un’eccellenza di Juventus Creator Lab e sono dunque valsi il riconoscimento. Un premio, quello agli ISC International Sports Awards 2024, che non è il primo conquistato recentemente dalla Juventus, già insignita come “Best Content Creator” al Social Football Summit di Roma, come “Most Impactful Branding Initiative” al World Football Summit di Siviglia e Bronze Winner nella categoria “Use of Athletes, Talent, & Influencers” ai Clio Sports Awards”.