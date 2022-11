Juventus in campo verso la Lazio

La squadra bianconera scenderà in campo per l'allenamento della viglia in tarda mattinata, con la conferenza di Allegri prevista per le 19

redazionejuvenews

La Juventus si è lasciata alle spalle la vittoria ottenuta per 0-1 contro il Verona, proiettando subito la testa alla sfida contro la Lazio dell'ex tecnico Maurizio Sarri. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, che l'hanno proiettata al quarto posto in classifica, dietro alla Lazio ed al Milan appaiati al secondo posto, di soli due punti. Una sfida importante quindi, l'ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

La sfida tra Juventus e Lazio avrà come cornice l'Allianz Stadium, che sarà tutto esaurito per l'ultima partita del 2022 della formazione bianconera. La squadra scenderà oggi in campo alla Continassa per l'ultimo allenamento prima della partita, con Massimiliano Allegri che potrà fare le ultime verifiche sulle condizioni di alcuni giocatori, Vlahovic e Chiesa su tutti, che ancora risultano in forse per la partita.

L'occasione per dissipare i dubbi sulla loro presenza arriverà comunque in tarda serata, con l'allenatore bianconero che parlerà in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium alle 19, per presentare la sfida alla Lazio, e parlerà delle condizioni dei due giocatori. La squadra a prescindere scenderà in campo per cercare la vittoria, e per chiudere degnamente un inizio di stagione che resta comunque disastroso, in campionato e soprattutto in Champions League.