Dimissioni improvvise: ecco da dove parte la rivoluzione Juve / News

La risalita importante in campionato, figlia di 5 successi consecutivi, non ha cancellato dalla mente di società i tifosi il disastro europeo della Juventus. Le 5 sconfitte su sei gare disputate in Champions sono uno smacco difficile da digerire. Allegri non è più in bilico come qualche settimana fa, ma di certo il suo futuro sulla panchina bianconera non è del tutto assicurato.