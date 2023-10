Juventus, verso il derby: pessimismo Chiesa, sorpresa Yildiz?

Preoccupano le condizioni di Federico Chiesa in vista del derby: nella Juventus potrebbe esserci spazio per Kenan Yildiz dal primissimo minuto

In attesa di avere delle informazioni più precise dalla conferenza di mister Max Allegri, in casa Juventus tiene banco il dubbio Federico Chiesa. L'attaccante bianconero ha avuto un risentimento muscolare alla coscia nell'allenamento di ieri pomeriggio. Per il giocatore non sarebbe nulla di grave e sono state esclude delle lesioni. Il suo recupero per il derby contro il Torino sarebbe però da monitorare e prevale la prudenza considerando i pregressi problemi fisici del calciatore.