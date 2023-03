Juventus – Verona, i gol dei difensori nelle scorse partite

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla gara con il Verona , parlando dei gol dei difensori nelle precedenti partite con i gialloblù. Ecco la nota: "L'ultimo gol di un italiano in Juventus-Verona è stato di Daniele Rugani nel 2018, nel giorno in cui la Signora ha festeggiato la vittoria del campionato. Nella storia del match ci sono altri gol di difensori che hanno avuto un peso importante. LEONARDO BONUCCI Un intervento difensivo di Bonucci sotto lo sguardo di Sami Khedira. Siamo nella gara che apre il 2016, la Juve affronta i gialloblu all'Allianz Stadium e Leo è l'autore del secondo dei 3 gol con i quali la squadra di casa conquista i 3 punti. La sua rete arriva poco prima dell'intervallo, con un grande stacco di testa su punizione laterale calciata da Dybala.

SANDRO SALVADORE La Juventus non ha mai perso in casa con il Verona. Una tradizione resa possibile anche da questo exploit ad opera di Sandro Salvadore, libero con la licenza di andare in avanti negli assalti finali. Nel campionato 1972-73 a 5 minuti dal termine i bianconeri sono sotto di un gol quando il numero 6 della Juve si presenta in area e devia alle spalle di Superchi un pallone spizzato di testa da Anastasi".