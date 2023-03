Juventus-Verona: i precedenti tra le due formazioni

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per la ventottesima giornata di serie A. Attraverso il loro sito internet bianconeri hanno fatto il punto sui precedenti tra le due squadre.

Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 10 novembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Verona in Serie A per la prima volta dal 2017/18.

La Juventus ha vinto le ultime due sfide contro il Verona in campionato mantenendo la porta inviolata, i bianconeri non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi senza subire gol contro i gialloblù in Serie A.

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 19 partite di Serie A contro il Verona; considerando le squadre attualmente in Serie A i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro Lazio (20) e Torino (24). Il punteggio più frequente tra Juventus e Verona in Serie A è il 2-1 in favore dei bianconeri, finale di 10 incontri, il più recente dei quali risalente al 21 settembre 2019, con reti di Ramsey, Ronaldo e Veloso.