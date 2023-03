Scanavino: “Fiducia sulla giustizia e sui rinnovi di Rabiot e Di Maria”

Rinnovi Rabiot e Di Maria? Siamo a lavoro. Siamo a lavoro per la prossima stagione, dobbiamo però prima aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile. Abbiamo tanti appuntamenti importanti, il primo il 19, poi ci giochiamo l'Europa League e la Coppa Italia... Quindi vedremo. Fiducia nella giustizia ? La fiducia c'è, certamente ci stiamo difendendo serenamente, poi aspettiamo i verdetti, di più non possiamo dire".

Nell'assemblea sono stati toccati diversi temi, come il nuovo calendario esposto dal presidente della Lega Serie A Casini: "Il calendario è stato approvato all'unanimità. Non è un boxing day, si giocherà il 30 dicembre perché c'è la volontà dei tifosi di seguire l'evento anche in quei periodi. La Serie A ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata votata da tutti. Che si gioca troppo è un dato che è emerso da più parti anche da parte dei calciatori. Il bando dei diritti tv procede e contiamo entro maggio di avere una linea guida definita. Ovviamente speriamo di avere anche delle informazioni e delle norme più dettagliate sulla lotta alla pirateria".