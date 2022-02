Juventus-Verona: designato l’arbitro della sfida

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A che vedrà la Juventus impegnata domenica sera

La Juventus, dopo la sosta per le nazionali, tornerà in campo insieme al resto della Serie A a partire da questa domenica, con i bianconeri che saranno impegnati nel posticipo di domenica contro il Verona. La gara sarà l'occasione per l'esordio di Dušan Vlahovic e per quello di Denis Zakaria, oltre ad essere un'opportunità per i bianconeri per continuare la loro risalita in classifica.