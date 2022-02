Ramsey: “Solo gratitudine per il mio periodo alla Juventus”

Il giocatore gallese ha lasciato la Juventus nell'ultimo giorno di mercato disponibile, ed ha salutato la sua vecchia società abbracciando la sua nuova avventura

redazionejuvenews

La Juventus è stata assoluta protagonista del mercato invernale, con i bianconeri che si sono mossi sia in entrata che in uscita: agli acquisti di Vlahovic, Zakaria e Gatti, che rimarrà al Frosinone fino al termine della stagione, hanno fatto da contraltare le cessioni di Bentancur, Kulusevski e Aaron Ramsey, Il gallese è stato ceduto al fotofinish ai Glasgow Rangers, che per il gallese pagheranno due milioni per il prestito in cambio del pagamento dell'ingaggio al giocatore per la parte rimanente della stagione da parte dei bianconeri. I Rangers poi potranno riscattare Ramsey a giugno per 4,6 milioni di sterline, diritto che diventerà obbligo qualora la squadra di Van Bronckhorst vincesse il campionato.

Il giocatore ha commentato il suo trasferimento, intervistato dai microfoni di Sky Sports: "È stato un trasferimento un po' nevrotico, c’erano cose che andavano su e giù tra i club, piccoli cambiamenti e aggiustamenti da fare ma sono felice che alla fine ce l’abbiamo fatta. Per me è stata una nuova esperienza. Sono felice che tutto sia andato per il meglio. Voglio giocare. Nella mia carriera ho sempre giocato molto e le ultime due stagioni non sono state facili. Sono andato un po’ a singhiozzo, ma è il passato. Rancore verso la Juve? Non ne ho, è stato tutto concordato e semplice, quindi posso solo dire grazie per quello che è stato il mio periodo in bianconero. Ora penso solo ai Rangers e spero di poter tornare in condizione il prima possibile e dimostrare cosa posso ancora dare. Ho giocato poco negli ultimi mesi e nelle prossime settimane devo lavorare per rimettermi in forma".

Questo il saluto social del giocatore ai tifosi bianconeri: "Sono molto felice di annunciare che giocherò per I Rangers. Vorrei solo dire un grande grazie a tutte le persone che lavorano alla Juventus, provo solo rispetto e ammirazione per tutti coloro che sono lì. Grazie a tutti i tifosi, vi auguro il meglio per la fine della stagione".