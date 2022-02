Vlahovic: “Sto provando sensazioni grandissime, il dna della Juve è come il mio”

Il nuovo calciatore della Juventus ha parlato intervistato sulle sensazioni provate con la muova maglia e sui primi allenamenti con la Vecchia Signora

Proprio il nuovo attaccante della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN, ai quali ha parlato e spiegato le sue prime sensazioni da bianconero e quello che sta vivendo nella sua nuova società. Un trasferimento, quello alla Juventus. voluto fortemente da Vlahovic, che ha rifiutato molte destinazioni estere per vestire la maglia bianconera e per cercare fortuna sotto la Mole: "Avrò bisogno ancora di un paio di giorni per capire la grandezza della Juve. Sto provando sensazioni grandissime, non vedo l'ora di scendere in campo.La mia scelta non è stata difficile perché nel mio carattere c'è un po' di dna della Juve. Ho scelto la Juventus negli ultimi tre-quattro giorni. La Juve è la Juve. Ora dovrò andare ancora più forte, essere ancora più determinante".