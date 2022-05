Juventus Under23: primo atto dei playoff al Moccagatta

La formazione Under23 della squadra bianconera ha superato il turno nei playoff raggiugnendo i quarti di finale della competizione che porterà alla promozione

redazionejuvenews

La JuventusUnder23 continua a stupire, ed è approdata ai quarti di finale dei playoff di Serie C. Un grande traguardo, che deve essere solo il punto di partenza per cercare di migliorare costantemente: i bianconeri scenderanno in campo nei quarti di finale contro il Padova, con la prima patita che si giocherà ad Alessandria al Moccagatta, che i bianconeri hanno invitato a riempire.

"Il sogno dell’Under 23 continua: dopo aver battuto il Renate, ieri, adesso i bianconeri sono ai quarti dei Playoff Nazionali per la promozione in Serie B.

Li aspetta una doppia gara difficile ed entusiasmante contro il Padova: l’andata, in casa, ad Alessandria, martedì 17 maggio alle 21.

I nostri ragazzi, ora più che mai, hanno bisogno del sostegno dei tifosi: dalle 16 di venerdì 13 maggio iniziano le vendite dei biglietti per la partita, che avranno questi prezzi: 10€ intero, 5€ per Under20, Over 60 e Donne. Vendite aperte anche per il settore ospiti dello stadio, per il quale non sono richieste particolari limitazioni di residenza o possesso di tessere di fidelizzazione. Inoltre, il settore distinti sarà colorato dall’entusiasmo dei ragazzi del settore giovanile maschile e femminile e delle Academy bianconere. I biglietti, dalle 16 in poi, sono a disposizione sul servizio di Ticketing ufficiale della Juventus" (Juventus.com)

Questo il commento del tecnico Zauli al passaggio del turno: "Non ci sono aggettivi per questi ragazzi, che stanno continuando a stupire tutti. Siamo sbalorditi, per un’ennesima impresa: da quando abbiamo iniziato i Playoff loro devono praticamente solo vincere e lo stanno facendo. Questa partita è stata anche superiore a quella di Vercelli, abbiamo sbloccato durante un ottimo primo tempo e poi siamo stati capaci di gestire nel modo migliore i tentativi del Renate. Siamo entusiasti, sia io che i ragazzi, è un privilegio vivere con loro questa esperienza, così formativa per quella che sarà la loro carriera. Adesso entrano in gioco una serie di corazzate, e sarà ancora più difficile, ma questo gruppo gioca con la mente libera, può fare qualsiasi cosa".