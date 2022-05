Calciomercato Juventus, bolide Paganini: “Molto probabilmente arriverà lui”

Nonostante manchino ancora un paio di partite prima di salutare questa stagione, per la Juventus è già tempo di calciomercato . La Vecchia Signora non ha infatti più nulla da chiedere al campionato: la dirigenza bianconera è già proiettata al futuro. E - per l'appunto - in particolar modo al mercato estivo.

Sono attese grandi novità per la Juve, sotto tutti i punti di vista. La sensazione è che l'ossatura della rosa bianconera potrebbe cambiare, anche in maniera importante ed evidente in alcuni casi. Le notizie di calciomercato che circolano in ambiente Juventus, in effetti, remano proprio in questa direzione.