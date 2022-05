Mercato Juve / Addio Chiellini, 6 nomi caldi: 3 sono (davvero) enormi

La Juve si prepara a salutare Giorgio Chiellini: è già partita la caccia al suo sostituto, ecco chi può arrivare durante il mercato estivo

redazionejuvenews

Per la prima volta dopo 11 anni, i bianconeri terminano la stagione senza aver vinto neanche un trofeo. E come se non bastasse, Giorgio Chiellini al termine della finale di Coppa Italia persa contro i rivali nerazzurri ha ufficializzato il suo addio alla Juve, che era già nell'aria da qualche tempo. Un arrivederci probabilmente, ma la cosa certa è che le prossime saranno le ultime due gare di Chiellini con la maglia bianconera. Scontato sottolineare come la Juventus debba assolutamente sostituire il capitano con un profilo di assoluto spessore.

La dirigenza in effetti ci sta già lavorando da un po'. Sfumato il grande obiettivo Antonio Rudiger - destinato al Real Madrid - la Juve si sta guardando attorno alla ricerca dell'erede di Chiellini. Le candidature non mancano, tra possibili sorprese e grandissimi nomi ad effetto. Sulla lista bianconera compare sempre il nome di Nikola Milenkovic, attenzionato già da qualche anno dalla Vecchia Signora. Non costerebbe troppo (circa 20 milioni di euro) e ha ancora importanti margini di crescita. Profili simili sono quelli di Arthur Theate del Bologna e Benoit Badiashile del Monaco. Questi ultimi poi sarebbero anche mancini, proprio come Chiellini. A fianco a questi gioielli però, ci sarebbero anche altri 3 nomi ancor più grossi.

Il primo in assoluto è Gleison Bremer, difensore brasiliano del Torino reduce da una stagione di altissimo livello. Il centrale classe 1997 sarebbe un innesto di spessore, ma c'è da battere la durissima concorrenza di Beppe Marotta. Il costo si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, forse anche qualcosa in più. Fari puntati poi pure su un connazionale di Bremer, cioè Gabriel dell'Arsenal. Un altro nome grosso insomma, di spessore internazionale. Infine quello che potrebbe essere indicato come il sogno proibito di Allegri: Milan Skriniar. Strapparlo ai nerazzurri pare una follia al momento, ma il suo nome è effettivamente circolato negli ultimi tempi in orbita bianconera. E in tutto questo, attenzione anche agli ultimi clamorosi aggiornamenti del borsino bianconero: "Zaniolo arriva al 40%, Milinkovic al 55%. Ma al 65% arriva lui!" <<<